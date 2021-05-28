字母哥缴双十 公鹿季后赛对热火听牌

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（法新社迈阿密27日电） 「字母哥」安特托昆博今天缴出17分、17篮板的双十成绩，公鹿以113比84获胜，在季后赛首轮对热火的系列赛以3连胜「听牌」。

美国职篮NBA东区第3种子密尔瓦基公鹿在7战4胜制的季后赛首轮打完前两场后，以2比0领先第6种子迈阿密热火。

第3战今天开打后，公鹿在13比8领先之际，拉出8比0的小高潮，以21比8领先达两位数，首节在哈勒戴（Jrue Holiday）7分、波蒂斯（Bobby Portis）5分带领下，以26比14领先。

次节热火巴特勒（Jimmy Butler）单节攻下9分，但公鹿得分多点开花，上半场打完，仍以49比36领先热火13分。

下半场的比赛，公鹿在密道顿（Khris Middleton）单节10分带领下，打出37比24攻势，在前3节打完以86比60，将领先拉开到26分。

末节剩下5分9秒时，密道顿跳投得手，公鹿领先达30分，最终轻松以29分之差获胜，在系列赛以3比0「听牌」。

热火今天三分线外32次出手仅投进9球，命中率仅2 成81，整体投篮命中率3成76也不如公鹿的4成83，手感不佳是今天输球的一大关键。

密道顿今天攻下全场最高22分；哈勒戴除攻下19分，还送出12助攻；安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）则有17分、17篮板的双十演出；罗培兹（Brook Lopez）为公鹿贡献13分；福布斯（Bryn Forbes）、波蒂斯分别获得11分。

热火今天得分全部集中在巴特勒、阿德巴约（Bam Adebayo）身上，两人分别获得19分、17分；替补的别利萨（Nemanja Bjelica）则有14分进帐。

© 2021 AFP