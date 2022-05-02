字母哥缴大三元 公鹿季后赛次轮首战击败塞尔蒂克

（法新社波士顿1日电） NBA卫冕军公鹿今天靠「字母哥」安特托昆博缴出24分、13篮板、12助攻的「大三元」成绩，以101比89击败塞尔蒂克，在季后赛次轮拿下首战胜利。

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美国职篮NBA东区季后赛次轮今天的比赛，由第2种子波士顿塞尔蒂克在系列赛首战，于主场迎战第3种子密尔瓦基公鹿。

即便塞尔蒂克本季拿下年度最佳防守球员的史玛特（Marcus Smart）摆脱肩伤困扰，但少了密道顿（Khris Middleton）、希尔（George Hill）的公鹿此役来势汹汹。

今天这场比赛，公鹿首节27比24小幅领先，上半场在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下14分的带领下，以56比46领先塞尔蒂克达两位数。

前3节打完，塞尔蒂克将落后缩小到个位数，但末节仅拿下19分，未能扭转局势，终场让公鹿以12分差距带走胜利。

塞尔蒂克今天整场比赛84次出手仅命中28球，整体投篮命中率只有3成33，不及公鹿的4成11，是落败的一大关键。

公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）今天攻下全场最高25分，安特托昆博有24分、13篮板、12助攻的「大三元」演出，波蒂斯（Bobby Portis）有15分、11篮板的「双十」成绩，替补的艾伦（Grayson Allen）拿下11分，仅获6分的罗培兹（Brook Lopez）抓下10个篮板。

塔特姆（Jayson Tatum）此役攻下塞尔蒂克全队最高的21分，霍福德（Al Horford）有12分、10篮板的「双十」表现，布朗（Jaylen Brown）同样拿下12分，史玛特和替补的怀特（Derrick White）分别得到10分。

公鹿今天于客场赢球，在系列赛以1比0领先，两队3日（台湾时间4日）将继续在塞尔蒂克主场继续进行系列赛第2战。

© 2022 AFP