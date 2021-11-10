字母哥31分16篮板 公鹿118比109胜76人

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（法新社费城9日电） 「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天抢下31分、16篮板的「双十」成绩，率美国职篮NBA密尔瓦基公鹿118比109击败费城76人，终止近期2连败。 昨天公鹿才以上季总冠军得主的身分，获总统拜登邀请拜访白宫。但本季至今，身为卫冕军的公鹿，打完前11场球后，战绩仅5胜6败，不复上季雄风。 公鹿的艾伦（Grayson Allen）今天挹注25分，波蒂斯（Bobby Portis）也有19分、10篮板的「双十」表现。 公鹿今天阵容不齐，密道顿（Khris Middleton）因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检呈阳性反应无法出赛，罗培兹（Brook Lopez）因背伤缺阵，迪文森索（Donte DiVincenzo）也因为脚踝伤势未能上场。 76人的马克西（Tyrese Maxey）此役攻下并列全场最高的31分，尼安（Georges Niang）拿到21分，米尔顿（Shake Milton）进帐20分，德拉蒙（Andre Drummond）则连两天缔造「双十」，今天攻下17分、20篮板。 在结束先前一波6连胜后，76人吞下2连败。