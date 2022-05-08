字母哥42分12篮板 公鹿季后赛2比1领先塞尔蒂克

（法新社密尔瓦基7日电） 今天「字母哥」安特托昆博豪取42分、12篮板、8助攻，率卫冕军公鹿103比101击败塞尔蒂克，在系列赛2比1领先。

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美国职篮NBA季后赛东区第2种子波士顿塞尔蒂克与第3种子密尔瓦基公鹿在次轮打完两战后，以1比1战成平手，双方今天移师公鹿主场进行系列赛第3战。

这场比赛公鹿首节22比19小幅领先，次节在威廉斯三世（Robert Williams III）中场前0.9秒飙进三分球后，塞尔蒂克单节打出31比24反扑，在上半场反以50比46超前。

下半场比赛，公鹿靠第3节34比17强力反扑，以80比67要到13分领先。

而在比赛剩下2分48秒时，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）进球后，以99比96取得3分领先。但塞尔蒂克接下来靠布朗（Jaylen Brown）接连罚进4球，以100比99超前。此时公鹿先靠安特托昆博的关键一击，以101比100要回领先，接着哈勒戴（Jrue Holiday）再砍进一球，让公鹿在终场前11.2秒时，以103比100立于不败之地。

比赛剩下最后4.6秒，塞尔蒂克的史玛特（Marcus Smart）遭到犯规，他在稳稳罚进第1球后，第2罚故意不进，自己还抢下进攻篮板，可惜终场前3.1秒的投篮失手，威廉斯三世、霍福德（Al Horford）两次篮下的机会，也都没要到分数，因此无法将比分扳平，最终让公鹿2分之差在主场惊险留下胜利。

安特托昆博此役轰下全场最高42分，还抓下12个篮板，并送出8次助攻，表现十分全面。此外，哈勒戴也为公鹿贡献25分；罗培兹（Brook Lopez）有13分、10篮板的「双十」成绩；替补的康纳顿（Pat Connaughton）则有11分进帐。

塞尔蒂克的布朗攻下全队最高27分，并抓下12个篮板；老将霍福德有22分、16篮板进帐，两人都有「双十」的表现。替补的怀特（Derrick White）拿下14分；塔特姆（Jayson Tatum）、威廉斯三世皆获10分。

公鹿今天主场险胜，在系列赛以2比1领先塞尔蒂克，两队接下来将于9日（台湾时间10日）继续在公鹿主场打第4战。

© 2022 AFP