孙杨禁赛上诉审结 最终结果6月底前揭晓

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（法新社洛桑27日电） 攸关中国男游将孙杨能否参加东京奥运的禁药官司上诉，体育仲裁法庭（CAS）今天结束为期两天的听证。CAS发言人告诉法新社，裁定日期尚未决定，但最迟会在6月底前做出。

东奥游泳竞赛订于7月24日登场，若孙杨胜诉将可赶上参赛。

有别于过去听证都采公开方式，这回的上诉听证改采视讯，且不对媒体开放。

孙杨在2014年因被检出兴奋剂遭禁赛3个月，2018年9月则被爆拒绝世界反禁药组织（WADA）药检，不仅未配合，身边的人还把药检人员登门采集的孙杨血液样本瓶打破。体育仲裁法庭2019年11月首次听证，12月裁定孙杨禁赛8年，几乎宣告他的选手生涯结束。

不过29岁的孙杨提出上诉，瑞士联邦最高法院撤销体育仲裁法庭原裁定，理由是裁定对孙杨有偏见，参与审理的仲裁小组主席曾发表对华人的种族偏见。孙杨也主张当时的药检人员不具采检资格。

中国游泳协会表示，在2019年世界游泳锦标赛赢得200公尺、400公尺自由式金牌的孙杨，已符合参加东奥的中国代表队资格，若仲裁翻盘，孙杨自然能参赛。目前外界不清楚孙杨的个人与训练状况。

© 2021 AFP