孟买爆发新疫情 印度当局限制宗教庆典活动

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（法新社孟买8日电） 印度年度宗教盛事「象神节」10日揭幕，不过当局限制吸引大批群众聚集的庆典活动，并警告金融重镇孟买已出现新一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

法新社报导，印度各省政府开始取缔大规模聚集活动。今年4至5月间，这个人口13亿的国家爆发了惨重的疫情。

孟买市长佩德卡（Kishori Pednekar）告诉记者：「第3波疫情不是没来，而是已经来了。」

马哈拉什特拉省（Maharashtra）省长萨克雷（Uddhav Thackeray）说：「我们可以稍后举办庆典，让我们先以我们民众的性命与健康为优先。」孟买是马哈拉什特拉省的省会。

印度将从10日展开为期11天的「象神节」（Ganesh Chaturthi）庆典前夕，萨克雷发表上述谈话。

上波疫情使印度的医疗院所不堪负荷，已知超过20万人不幸丧命。

上波疫情爆发的时间是在全球最大规模之一的宗教盛会「大壶节」（Kumbh Mela）之后。大壶节吸引了约2500万名印度教（Hindu）朝圣者。

专家将那波惨重的疫情归咎于大壶节期间教徒聚集、地方选举造势大会，以及最早在印度发现的高传染性Delta变异株。

当局指出，南部的克勒拉省（Kerala）于8月举行欧南节（Onam）庆典后，近来确诊病例激增，应引以为鉴。

不过，马哈拉什特拉省的市集仍涌入大批欢庆群众，而近日其他省也无视于当局的示警。

至于印度南部的坦米尔那都省（Tamil Nadu）已宣布禁止举办公众的宗教庆典，东部的西孟加拉省（West Bengal）则预期将对10月间为期9天的「杜尔嘉（又称难近母）女神节」（Durga Puja）实施防疫限制。

印度累计确诊病例数全球第2，仅次于美国，总计超过3300万人确诊，累计死亡病例44万1000人。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP