孟克名作「呐喊」藏铅笔字 应是出自画家本人

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（法新社奥斯陆22日电） 挪威画家孟克着名作品「呐喊」一角写着神秘的一句话：「只有疯子画得出来」。多年来，这行字是谁写的一直是艺术界一个谜，但挪威专家现在做出结论，正是孟克本人亲自写下。

这句以挪威语写下的铅笔字，写在画作左上角，用肉眼极难发现。

「呐喊」（The Scream）这幅阴郁的画作完成于1893年，描绘一个看似人类的主体立于桥上，在惊恐中双手抱头，背后是扭曲的天空。这幅画如今已是存在性焦虑的象徵。

多年来，关于那行字的是谁写的，一直是个谜。主流观点至今认为，是一名不满的观画者于20世纪初期写在孟克（Edvard Munch）创作的4个版本之一上面。

但挪威国家博物馆（National Museum）专家透过红外线技术分析字迹后，认定孟克亲自写下这行字。

国家博物馆策展人古蓝恩（Mai Britt Guleng）在声明中表示：「毫无疑问，这行字出自孟克之手。」

古蓝恩说：「笔迹本身，以及孟克1895年在挪威首度发表作品时发生的事件，全都指向同一结论。」

孟克首度在挪威的克里斯提安尼亚（Kristiania）发表「呐喊」时，引发激烈批评，还有人质疑孟克的心理状态。克里斯提安尼亚后来改称奥斯陆。

古蓝恩说，孟克当时的心理状态，可能促使他不久后在画布上写下那行字。

孟克被誉为表现主义先驱，他的母亲、姊姊等数名家人因病早逝，一直是他挥之不去的梦魇。1908年，孟克45岁时，一度入住精神病院。

这个版本的「呐喊」曾于1994年失窃，那天刚好是挪威里利哈默（Lillehammer）冬季奥林匹克运动会开幕日，数月后才找回。

挪威国家博物馆将于2022年在新馆重新开幕，「呐喊」也将继续展出。

© 2021 AFP