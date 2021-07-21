孟加拉大肆庆祝宰牲节 不顾疫情膜拜场所挤满人

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（法新社达卡21日电） 为庆祝伊斯兰盛事宰牲节，孟加拉数以千万计穆斯林不顾COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情加剧，今天涌入挤满人的清真寺与户外场所群聚膜拜，同时当地宰杀牲口的数目创纪录。

法新社报导，因穆斯林占孟加拉人口大多数，当局解除严格的防疫封城一周，以便数以百万计民众返回他们的家乡，庆祝伊斯兰第2重大节日宰牲节（Eid al-Adha）。

首都达卡的大街小巷今天随处可见洋溢着庆佳节的欢愉，民众换上传统服饰相互拥抱，并且争相目睹屠夫宰杀牛羊，展开一连三天的宰牲节庆祝活动。

渔业和畜牧部发言人胡笙（Iftikhar Hussain）表示，「庆祝今年宰牲节，已备妥创纪录共1190万只的牛、山羊与水牛献祭」。

宰牲节的牲畜销售规模可高达百亿美元，可说是带动孟加拉偏远城镇经济热络的主要驱力之一，这也是当局解除防疫封城、以便畜牧业者把牲口运送至各大城镇的主因。

近几周以来，因疫情肆虐孟加拉，当地确诊与死亡病例大规模骤增，目前还看不出疫情有趋缓的迹象。这个南亚国家总人口1亿6900万，当中2/3居住在偏远的村落。

自7月1日以来，孟加拉实施严格的封城，交通运输与办公洽公全面停摆，并且除了紧急事件与必要采购之外，各地部署军队以阻止民众离开住处。

目前已知当地超过百万人染疫，并且死亡人数逾1万8000人，但实际数字可能不只于此，而孟加拉疫情加剧的原因，主要是归咎于最早在邻国印度发现的病毒变异株Delta入侵所致。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2021 AFP