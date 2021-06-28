孟加拉封城阻Delta变种扩散 大批劳工难返乡

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（法新社孟加拉达卡28日电） 南亚国家孟加拉因疫情急遽升温，即将开始实施严格全国封城措施。由于封城前大众运输就已几乎全面停驶，成千上万移工今天被迫滞留在首都达卡，无法返乡。

孟加拉27日共通报119例死亡，刷新疫情爆发迄今纪录。过去数天每日新增确诊皆在5000人上下，目前已累积逾88万人确诊、超过1.4万人死亡，但专家认为，实际染疫与病殁人数远远不仅于此。

孟加拉当局26日宣布，由于高传染性的2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株病例激增，28日起实施为期7天的严格封城措施，后来将开始日期延到7月1日，但有些限制仍自28日开始。封城期间1亿6800万人口大都得留在家里，仅允许必要活动与部分出口工厂持续运行。

封城令公告后，首都达卡的大批移工纷纷于27日踏上返乡之途，数万人抢搭渡轮渡河。受到大众运输停驶影响，今天早晨达卡的主要道路还出现数千人被迫走路上班，有些人必须在烈日高温下步行数小时，才能到达公司。多数工作场所将于30日关闭。

四月中旬，孟加拉的染疫与死亡案例达到新高，当局下令限制民众活动与移动。五月确诊人数下降，但六月又开始飙升，当局因而实施更严格的防疫限制措施。

Delta变异株来势汹汹。据世界卫生组织（WHO）统计，这种病毒已蔓延至全球至少85国。位于达卡的国际腹泻疾病研究中心（International Centre for Diarrhoeal Disease Research）近日发布报告称，孟加拉2/3以上的新增病例皆感染了Delta变异株。

© 2021 AFP