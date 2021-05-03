孟加拉小船碰撞砂石船 至少25人丧命

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（法新社孟加拉首都达卡3日电） 孟加拉警方表示，两艘船只今天在中部一条河中发生碰撞，酿成至少25人丧命的惨剧。孟加拉境内河道错综复杂，水上事故时有所闻。

当地警察局长霍森（Miraz Hossain）向法新社表示：「我们已救起5人，并打捞起25具遗体。」

一艘满载至少30名乘客的快艇和一艘砂石运输船在城镇希布恰尔（Shibchar）附近的巴德马河（Padma River）中发生碰撞。

另一名员警表示，有更多民众据报失踪，消防人员和当地民众持续救援行动。

孟加拉为一三角洲国家，境内数以百条计河流交错纵横，水上事故屡见不鲜。

专家将事故矛头指向疏于维护、造船厂安全标准松散，以及许多发生船难的船只都过度拥挤。

砂石运输船在水中沉得很低，在波浪起伏的情况下可能难以看见，特别是在光线不足的情况下。

今年4月初，一艘载有约50名乘客的满载渡轮与一艘较大的货轮相撞，造成逾30人丧命；这些乘客当时是为了赶在当地实施防疫封锁措施前从中部城市纳瑞阳甘吉（Narayanganj）返乡，才登上这条死亡之船。

去年6月，一艘渡轮在达卡（Dhaka）遭另一艘渡轮从后方撞上，随即沉没，至少32人罹难。

2015年2月，一艘过度拥挤的船只与货船相撞，至少78人沦为波臣。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP