孟加拉洛兴雅难民营大火 数千人无家可归

（法新社孟加拉科克斯巴扎尔9日电） 警方今天表示，大火吞噬孟加拉一处洛兴雅（Rohingya）难民营，导致数千人无家可归。

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大约85万名受迫害的穆斯林少数族裔洛兴雅人居住在孟加拉边界科克斯巴扎尔（Cox's Baza）的难民营，其中许多是2017年为逃离缅甸军事镇压而来到这里。

武装警察大队（Armed Police Battalion）发言人霍森（Kamran Hossain）表示：「约1200栋房子在火灾中烧毁。」

他说，这场起于16号难民营的大火席卷竹子与防水油布搭建的营区，造成5000多人无家可归。

他告诉法新社，火势从下午4时40分开始延烧，约于晚间6时30分获得控制。

22岁的难民营居民拉希德（Abdur Rashid）则说，火势非常猛烈，他住的地方和家具都被火舌吞噬，他连忙逃往安全处。

「屋里的东西都烧掉了，我小孩和老婆不在，房里有很多东西，我打零工存下的3万孟加拉塔卡（约新台币9600元）都被火烧掉。」

这个世界上最大的难民聚落去年3月也发生大火，多处房舍付之一炬，造成15人死亡，约5万人无家可归。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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