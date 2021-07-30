孟加拉洪水肆虐逾30万人受困

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（法新社孟加拉科克斯巴扎尔30日电） 孟加拉官员今天表示，东南部地区洪水与土石流肆虐，已造成数十村庄的超过30万民众受困，至少有20人丧生，包括6名来自缅甸的洛兴雅族（Rohingya）难民。

这处位于孟加拉与缅甸边界的地区自26日即豪雨不断，当地有近百万洛兴雅族难民散布在多处营区。

地区首长拉希德（Mamunur Rashid）告诉法新社：「科克斯巴扎尔地区有约30万6000人受困洪水，至少70 个村庄泡在水里。」

他又说：「至少20个人因洪水和土石流丧命，包括6名洛兴雅难民。」

官员表示，已有3万6000人被疏散到学校和飓风避难所。

偏远地区吉尔万加（Jhilwanja）的官员苏尔坦（Tipu Sultan）表示：「许多房舍淹水。数以千计民众过去3天无法出门。道路全都不通了。」

本周稍早，孟加拉当局曾因风暴来袭，将1万洛兴雅难民撤离科克斯巴扎尔的营区。

援助工作人员表示，由于近来新冠肺炎病例大增，这些营区实施封锁限制出入，影响了救援工作。

缅甸当局2017年出动安全部队镇压洛兴雅族，大约74万洛兴雅人由若开邦（Rakhine）逃入缅甸。联合国认为缅甸的行径不啻是种族灭绝。

© 2021 AFP