孟加拉渡轮事故频频 又一船碰撞沉没至少5死

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（法新社达卡4日电） 孟加拉首都达卡附近今天发生沉船事故，一艘挤满多达50名乘客的小型渡轮与另一艘船碰撞后沉没，已造成5人丧生，救难队正在搜救。

官员告诉法新社，这艘渡轮从首都达卡（Dhaka）20公里外的中部工业城市纳瑞阳甘吉（Narayanganj）出发，要前往邻近的蒙西甘吉（Munshiganj）区，但在下午约6时，于拉克什亚河 (Shitalakhsya River）沉没。

孟加拉政府日前证实，为遏止最近再度激增的2019 冠状病毒疾病（COVID-19）病例，将自5日起实施全国封锁，为期7天。

当地警方调查员表示，渡轮上挤满了赶着离开纳瑞阳甘吉市的乘客。

纳瑞阳甘吉市行政官员沙克（Shukla Sarker）表示，有5人罹难；消防队潜水员正带领搜救工作。

沙克说，有11人从河里被救起，其他乘客可能已游到对岸安全地点。因此，尚不知有多少人失踪。

地方警长表示，事故发生后，强烈风暴来袭，救援工作因而受阻。

在防疫封锁令下，孟加拉所有国内旅运服务自5日起暂停，包括巴士、渡轮、火车和班机。

孟加拉境内有数以百计水道纵横交错，渡轮事故频传。

数以百万计民众重度倚赖渡轮为交通工具，特别是在孟加拉南部沿岸地区，但船只安全纪录很差。

达卡去年6月也发生类似事故，一艘渡轮被另一艘船从后面撞上而沉没，至少32人丧生。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP