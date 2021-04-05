孟加拉渡轮船难 已知26人死亡

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（法新社孟加拉纳瑞阳甘吉5日电） 孟加拉今天发生渡轮与船只相撞而沉没的事故，当地官员表示，已增至26 死，此前搜救人员把沉船拖出水面，并发现船舱内有更多具尸体。

位于中部工业城市纳瑞阳甘吉（Narayanganj）的拉克什亚河 (Shitalakhsya River）是条重度污染的河川，这艘沉没的渡轮被吊出水面时，河岸边聚集数以百计的围观者与失联乘客的亲友。

当地官员毕拉（Mustain Billah）表示：「渡轮被拖出水面后，我们发现了21具尸体。」

这艘一层半高的渡轮，4日撞上另艘船身较大的货船而后沉没。

官员表示，失事的渡轮驶离纳瑞阳甘吉不到1小时就发生意外。纳瑞阳甘吉与首都达卡相距约20公里。

当地警方调查员指出，渡轮挤满了乘客，此前政府宣布，全国将实施为期7天的封城，以遏止近来2019冠状病毒（COVID-19）疾病确诊病例骤增。

孟加拉境内有数以百计水道纵横交错，渡轮事故频传。

数以百万计民众重度倚赖渡轮为交通工具，特别是在孟加拉南部沿岸地区，但船只安全纪录很差。

达卡去年6月也发生类似事故，一艘渡轮被另一艘船从后面撞上而沉没，至少32人丧生。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP