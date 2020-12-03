孟加拉移转洛兴雅难民至低洼小岛 惹国际热议

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（法新社孟加拉科克斯巴扎尔3日电） 孟加拉政府今天开始移转数百名洛兴雅（Rohingya）难民。联合国与人权团体担忧移转地是座低洼岛屿，易受热带气旋与洪患侵扰，此举将使洛兴雅难民处境更加艰难。

近一百万名洛兴雅人居于孟加拉东南部广大又肮脏的难民营中。他们绝大多数是因2017年受邻国缅甸军方攻击而逃亡至此。

在缺乏安全与人权保障下，洛兴雅人拒绝重返缅甸。但由于难民营充斥暴力毒品帮派与盛行极端运动，孟国政府日渐失去耐心，欲早日清除这些难民营。

孟国警方表示，今天至少有10辆巴士驶离科克斯巴扎尔（Cox's Bazar），前往港口城市吉大港（Chittagong）。

据官员所述，难民明天将搭乘军方驾驶的登陆艇从吉大港驶往巴山查尔岛（Bhashan Char）。官员们稍早告诉法新社，他们预计第一阶段将遣送约2500位难民到这座地势低洼、泥沙淤积而成的小岛。

不过，目前仍不清楚将搭上巴士接受移转的确切人数，因为人权团体指控部分难民遭被迫遣送，而非出于自愿。

孟国海军已在当地兴建可容纳至少10万洛兴雅难民的避难所，还有约3公尺高的堤防以免水患侵袭。

但当地居民指出，前几年海水涨潮就已引发洪患，该地热带气旋频仍，甚至可激起4至5公尺高的巨浪。

位于孟加拉的联合国办公室今天发表了简短的声明，表示联合国「并未参与」难民重新安置计画，且对整起事件「所知有限」。

联合国强调，难民「须出于自由意志与资讯完整，再决定是否接受重新安置」。此外，一旦将难民移转至新地点，就须确保他们能接受教育与取得医疗照护，以及享有随时搬离的权利。（实习编译：张怀�u/核稿：陈政一）

© 2020 AFP