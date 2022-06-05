孟加拉货柜仓库大火 酿至少34死300伤

（法新社孟加拉5日电） 孟加拉官员今天说，南部吉大港附近一座货柜仓库发生大火，引发化学品爆炸，火势目前仍在延烧，造成至少34人丧生、300人受伤。

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消防官员阿迈德（Jalal Ahmed ）表示，发生大火的货柜仓库位于距主要港市吉大港（Chittagong） 约40公里处的希塔昆达（Sitakunda），火势在午夜前不久窜出。

地区首席医疗官周德里（Elias Chowdhury）告诉法新社说，死亡人数已经攀升至34人，超过300人受伤。由于一些伤者伤势严重，死亡人数可能攀升。

当地警方首长霍森（Anwar Hossain）说，伤者包括至少40名消防员和10名警员；至少5名消防员不幸殉职。

周德里说，伤者紧急送往当地各家医院，休假中的医生都被紧急召回以协助因应事故。死亡人数可能增加，约有20人情况危急，身上烧伤面积达60%至90%。

社群媒体网站上，一下涌进大量请求为伤者捐血的呼声。

直到今天上午，紧急部门人员仍在设法灭火，军医单位也在协助治疗伤患。

吉大港地区行政首长拉曼（Mominur Rahman）表示，火势大致已受控制，但「货柜仓库中仍有零星火势」。

他说，消防人员正设法扑灭这些零星火势。

拉曼表示，仓库的货柜内有价值数以百万美元计的成衣产品，准备要出口到西方的零售业者，孟加拉是这些成衣零售业者的主要供应商。

孟加拉内陆货柜协会（Bangladesh Inland Container Association ，BICA）发言人锡克达（Ruhul Amin Sikder）表示，这个私人货柜仓库占地30公亩，其中有些货柜内装化学物品，包括过氧化氢。

B.M. 货柜仓库（B.M. Container Depot）主管拉曼（Mujibur Rahman）表示，起火原因目前仍不清楚，他说，此仓库员工约600人。

孟加拉由于安全法规执法松散，火灾事故时有所闻；2021年7月首都达卡（Dhaka） 郊区一座大型食品加工厂发生大火，夺走54条人命。

© 2022 AFP