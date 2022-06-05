孟加拉货柜场大火死亡增至49人 成衣业损失巨大

（法新社希塔昆达5日电） 孟加拉吉大港（Chittagong）附近一处货柜场昨天深夜发生火灾，引发巨大化学爆炸并造成严重伤亡，死亡人数已升高到至少49人，预计还会增加。

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官员们表示，这起事故另有超过300人受伤，其中一些人伤势严重，在现场救灾的志工说，在冒着烟、残骸散落的货柜场内还有更多遗体。

昨天深夜，距孟加拉南部吉大港约40公里的希塔昆达（Sitakunda）货柜场起火燃烧，该货柜储运场内有大约4000个货柜，其中许多装满要运往西方零售店的服装。

大火导致装载化学品的货柜爆炸，消防人员、志工和媒体记者走避不及身陷火海，一些人和碎片被抛向空中，夜空变成炽热的橙色。爆炸威力撼动了数公里外的建筑物。

地区首席医疗官周德里（Elias Chowdhury）告诉法新社，死亡人数已达49人，但救灾工作尚未完成，死亡人数将会上升。他说，一些人，包括透过脸书（Facebook）进行现场直播的几名记者，仍下落不明。

电视台画面显示，火灾发生后逾19个小时，消防人员仍在灭火，一些货柜还冒着浓烟。

消防部行动主任卡林姆（Reazul Karim）称，至少7名消防队队员死亡，还有至少4名队员失?。已退休的资深消防队员钱德拉（Bharat Chandra）告诉法新社：「一次事故中失去这么多消防队员，在我们消防队历史上从未有过。」

一名志工说：「火场内还有一些遗体，我看到8到10具遗体。」

消防局局长乌丁（Main Uddin）表示，货柜场内存放有双氧水（hydrogen peroxide），「由于这种化学物品存在，我们仍无法控制火势」。

附近一家杂货店60岁老板阿里（Mohammad Ali）说，爆炸声震耳欲聋，他告诉法新社：「爆炸发生时，一个圆筒从火场飞了半公里，落在我们的小池塘里。」

阿里说：「爆炸将火球送上天，而后像雨点般落下。我们非常害怕，立刻冲出家门找地方躲避…我们以为大火会烧到我们这儿，这里人口非常多。」

爆炸发生时，货车司机阿迈德（Tofael Ahmed）正站在货柜场内，他说：「爆炸把我扔到10公尺外的地方，我的手和腿被烧伤了。」

孟加拉军方已部署250名士兵用沙袋防堵化学品流入印度洋。

由于安全规定执行松散，孟加拉常发生火灾。

孟加拉每年1000亿美元左右的出口商品，包括H&M、沃尔玛（Walmart）和其他公司的服装，约90%经吉大港运出。孟加拉成衣制造商与出口商协会（BGMEA）称，这场大火烧掉约1.1亿美元的服装，损失相当巨大。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

© 2022 AFP