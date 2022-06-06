孟加拉货柜场大火 当局指控业者隐瞒放置化学品

（法新社孟加拉希塔昆达6日电） 孟加拉吉大港一处货柜场发生大火，当局今天指控货柜场营运商在化学物质爆炸造成毁灭性后果前，没有告诉消防人员现场放置化学品，导致伤亡惨重。

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这场大火造成至少49人死亡，其中9人来自消防部门。

大火发生在希塔昆达（Sitakunda）的B.M.货柜场（B.M. Container Depot），大火并形成巨大火球射向天空，巨大爆炸造成的伤亡人数预料将进一步增加。

爆炸发生超过36小时后，一些货柜仍在闷烧，使救援人员无法检查周围地区是否有受害者。

300名伤者中有十多人情况危急。

在孟加拉这个容易发生工业事故的国家，9名消防人员死亡是消防部门有史以来殉职人数最多的一次。这个国家安全标准不严格，贪腐往往使安全问题遭到忽视。

消防部门官员卡祖萨曼（Mohammad Kamruzzaman）告诉法新社：「货柜场当局没有通知我们那里有致命的化学物质。我们有9名消防人员丧命，两名消防人员失踪。目前另外还有几人下落不明。」

上周六晚上在这座占地26英亩仓库设施中领导灭火的吉大港（Chittagong）消防局官员穆苏迪（Purnachandra Mutsuddi）说，货柜场「没有任何消防安全计画」，在大火变成火海前，缺乏灭火设备扑灭大火。

他说：「他们也没有告诉我们这些化学物品。如果他们说了，伤亡人数会少很多。」

B.M.货柜场位在距离吉大港40公里的工业城镇希塔昆达，是孟加拉和荷兰商人的合资企业，拥有约600名员工，在2012年开始运营。

从网站上看到这家公司董事长是荷兰公民普隆克（Bert Pronk），法新社无法联络到他发表评论。

当地报纸说，公司的另一名所有人是吉大港执政的人民联盟党（Awami League）资深官员，他也是当地孟加拉日报的编辑。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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