孟加拉超载渡轮暗夜起火酿39死 警方逮捕船主

（法新社达卡27日电） 孟加拉南部24日发生渡轮起火事件，死亡人数增至39人；在调查人员将死伤归咎于罔顾安全后，警方今天逮捕渡轮船主。

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法新社报导，大火发生于半夜，渡轮上的700名乘客多在睡觉，而这艘客轮搭载人数上限为420人。幸存者回忆当下表示，他们不得不从3层渡轮跳入苏干达河（Sugandha）。

多数罹难者遭大火烧死，其他人则在试图逃跑时淹死于寒冷的河水中。

警方发言人告诉记者，客轮船主谢赫（Hum Jalal Sheikh）今天被逮捕。法院昨天对这艘「欧布希扬10号」（Obhijan 10）渡轮的船长等8名人员发布逮捕令。

水上警察拉曼（Mahbubur Rahman）表示，「欧布希扬10号」并未配有足够的灭火器和救生衣以面对重大河中事故。

拉曼告诉法新社：「我们与幸存者交谈过，他们说开渡轮的人在轮机室着火后，仍继续让船只行驶近一小时。」

他说：「若他们立即停下、抛锚泊船，就可挽救这些宝贵性命。」

孟加拉专家将该国经常发生的海上灾难归咎于维护不善、船厂安全标准松散以及人员超载。8月时，一艘载满乘客的船与一艘货轮相撞，造成至少21人死亡。

© 2021 AFP