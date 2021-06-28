孟加拉达卡疑瓦斯管线爆炸 至少7死50伤

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（法新社达卡27日电） 孟加拉官员表示，首都达卡市中心今天发生威力强大的爆炸事故，炸毁一栋3层楼建筑，造成至少7人丧生、50人受伤；官员认为，可能是瓦斯管线内积聚的甲烷酿灾。

警方表示，爆炸威力之猛，震破至少4辆行驶中巴士的车窗，造成车上数十乘客受伤。

达卡警察局长拉曼（Shafiqur Rahman）表示，虽然消防单位提供的资料显示3人死亡，但警方认为这场爆炸至少有7人丧生。此外，警方与消防单位都说，有50人受伤。

达卡都会区警察局联合会专员伊斯兰（Syed Nurul Islam）告诉法新社，消防人员正在现场，将调查爆炸原因。当局初步认为，是甲烷气体在瓦斯管线中累积囤聚，引发爆炸。

伊斯兰排除人为疏失，还说达卡近几年也发生过几件类似爆炸事故。

目击者告诉地方媒体，这起爆炸已将一栋建物夷为瓦砾。这栋建物内有一家餐厅、一家电器行和几家商店。

警方说，至少两栋毗邻的建物也受到波及，而有部分损毁。

有10多名伤者被送到当地一家医院治疗，医生说，至少4人伤势严重。

警方炸弹处理小组已赶到现场，负责人告诉地方媒体说，「我们正在分析爆炸的性质」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP