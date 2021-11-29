孟加拉首位跨性别市长诞生 立下平权里程碑

（法新社达卡29日电） 南亚国家孟加拉的一座小镇选出全国史上首位跨性别市长。官员今天表示，45岁的独立候选人利杜在昨天举行的选举，以压倒性票数击败执政党对手当选，写下历史新页。

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孟加拉的跨性别人口估计有150万，但他们面临普遍的歧视和暴力对待，往往被迫仰赖乞讨或卖淫来维生。

利杜（Nazrul Islam Ritu）表示，她的胜选显示孟加拉社会对于「海吉拉」（Hijra）族群的接受度越来越高。这个概括性的名称，指的是出生是男性、但不愿自称是男性或女性的族群。

利杜告诉法新社：「这层玻璃天花板正被打破，这是好迹象。我的胜选意味他们真正爱戴我，并且已经把我当作自己人接纳我。我将把生命奉献给公共服务。」

利杜接受别人用男性或女性代名词称呼她。她出生在崔洛强普（Trilochanpur）的一个穆斯林大家庭，幼时便逃离家乡，栖身首都达卡（Dhaka）一个跨性别族群社区。

利杜快30岁时重返崔洛强普，并在当地协助兴建2座清真寺及捐献给数座印度教寺庙，而成为地方受欢迎人物。

如今利杜更将出任家乡市长。她在昨天举行的选举共拿下9557票，比得票第2高的对手还多出一倍余。

利杜也因此成为孟加拉历来首位第三性别市长。在穆斯林人口居多的保守国家孟加拉，用第三性别来称呼跨性别族群。

地方政府行政官员杰林（Jerin）对法新社表示，利杜「赢得光明正大」，且选举过程中未传出暴力事件，「不像其他一些城镇那样」。

利杜说，她会在拥有4万人口的崔洛强普努力「消灭贪腐及根除毒品威胁」。当地选民霍森（Nurul Hossain）则表示：「我确定她能实现对我们的承诺，因为她一直是一位慈善家，乐于助人。」

孟加拉对于性别少数族群平权的接纳度持续提升，在总理哈希纳（Sheikh Hasina）任内已通过不少相关新法。当地跨性别族群在2013年获得正式承认为独立性别，2018年获准在选民登记时标示为第三性别。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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