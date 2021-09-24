孟晚舟与美检达成缓起诉协议 可望自加拿大获释

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（法新社纽约24日电） 中国电讯业巨擘华为技术公司的财务长孟晚舟已与美国检方达成缓起诉协议，避免诈欺重罪指控，为她在加拿大遭羁押将近3年后获释廓清障碍。

美国司法部律师凯斯勒（David Kessler）在纽约布鲁克林联邦法院举行的听审上表示，美国政府同意暂缓起诉孟晚舟直到2022年12月1日，如果她遵守协议中的条件，届时将会撤销对她的指控罪名。凯斯勒并进一步建议，让孟晚舟保释。

孟晚舟对本案中的事实陈述无异议，她在本案中被指控藉由误导华为和出售伊朗电信设备子公司星通（Skycom）间关系来诈欺汇丰银行（HSBC）和其他银行。但今天自加拿大温哥华透过视讯远距出庭的孟晚舟，坚持不认罪。

法官唐诺利（Ann Donnelly）批准此协议，并称「我认为美国政府已证明缓起诉协议是真诚的」。

身为华为创办人任正非的女儿，孟晚舟在公司内部以「公主」称号闻名且可能是未来领导人。

她于2018年12月在加拿大被捕，助长一项长年重大外交危机，加剧华盛顿与北京之间的紧张关系，还让加拿大卷入双方激烈争执中，导致中国展开以牙还牙报复，逮捕关押2名加拿大公民。现年49岁的孟晚舟因美国发出的逮捕状于加拿大温哥华被捕，其后一直受困当地，对抗美国提出的引渡要求。

与美国检方达成缓起诉协议后，她在温哥华遭到的居家软禁如今可望解除，且引渡案将被撤销。（译者：徐睿承）

© 2021 AFP