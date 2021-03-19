孟晚舟引渡案 律师控加拿大当局湮灭证据

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（法新社温哥华18日电） 中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟律师团今天指控加拿大有关当局湮灭证据，称加国联邦警方将一名涉入孟晚舟引渡案警官的电邮和电脑资料移除。

孟晚舟2018年12月在加拿大温哥华机场被捕，之后一直力抗被引渡至美国，她被美方指控，从事与华为子公司被指违反美国对伊朗制裁规定有关的银行诈欺和共谋行为。孟晚舟和华为都否认涉及不法。

法新社报导，根据法院文件，辩护律师声称加拿大侵犯孟晚舟权利，因为加国皇家骑警（RCMP）在警官张本（Ben Chang，音译）2019年退休后，删除他的电脑文件、简讯和电子邮件。

张本在孟晚舟遭拘留后，曾寄电邮给美国联邦调查局（FBI）。孟晚舟的律师指出，加拿大边境人员逮捕孟晚舟时没收她的手机和其他装置，不当取得她的电子装置密码和序号。

退休后在澳门工作的张本在宣誓书中说，他从未将孟晚舟装置的任何资讯交给美国有关当局。然而他拒绝出庭作证，而且聘请他自己的律师。孟晚舟律师团认为此举「说不过去」。

路透社报导，辩护律师派萨纳（Tony Paisana）今天告诉加拿大卑诗省最高法院法官，加国边境官员称是意外将孟晚舟手机密码交给警方的说法「不实」。去年底一名加拿大边境服务署（CBSA）官员自称弄丢孟晚舟电子装置的密码，最后密码落入联邦警察手上。

派萨纳问道，为何这些人没收了孟晚舟的电子装置却未查看，而且为何明知不会用到还要求提供密码。派萨纳说，这证明他们搜集的资讯是要交给美国FBI，「否则为何需要密码」。

另一名律师杜克特（Mona Duckett）今天宣称，加拿大边境官员和联邦警察是应FBI要求，共谋取得孟晚舟手机和密码，而无正当的关务与移民理由。

加拿大司法部长兼检察总长办公室否认上述说法。他们在法律文件中说：「没有证据证明加拿大皇家骑警或加拿大边境服务署涉及共同湮灭证据情事。没有迹象显示，指称中的事情发生过。」

孟晚舟引渡案预定5月中结束庭讯。（译者：卢映孜/核稿：张佑之）

© 2021 AFP