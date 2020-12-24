孟晚舟有意申请放宽保释条件 加拿大检方预告反对

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（法新社温哥华23日电） 滞留于加拿大的中国华为技术有限公司财务长孟晚舟被美方指控诈欺及密谋，有可能被引渡到美国受审。她的律师今天表示，她打算要求加拿大当局放宽保释条件。

孟晚舟的律师杜克特（Mona Duckett ）在温哥华例行安排的听证会期间说，很快会提出上述申请。依据法院命令，孟晚舟被软禁在温哥华家中。

杜克特表示，申请内容与孟晚舟「宵禁时间以外的日间监管」有关。

但加拿大司法部检察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）说，政府将反对放宽保释条件。

孟晚舟于2018年12月1日在温哥华机场被捕，两年来持续力抗被引渡到美国受审。

美方指控孟晚舟向汇丰银行作出不实陈述，隐瞒华为与子公司星通科技（Skycom Tech）之间的关系，使得汇丰银行提供金融服务给与伊朗有往来的星通公司，面临违反美国对伊朗制裁规定的风险，因为美国禁止国内企业及银行与伊朗进行贸易往来及金融交易，但孟晚舟否认这些指控。

孟晚舟被捕后，引发中国与加拿大之间的重大外交危机。

一名法官先前同意有条件释放孟晚舟，条件包括把她软禁在温哥华两处宅邸中的一处，须遵守宵禁时间，要戴上全球定位系统（GPS）监控脚环，日间也要接受私人保安监管。

在今天的卑诗省最高法院听证会上，律师们讨论了接下来引渡听证会的日期，以及孟晚舟辩护律师提出的控诉。她的辩护律师声称她的权利不断受损，并指美国总统川普先前说他可能会介入此案以换取中国在贸易上的让步，是不当干预。

孟晚舟的律师还说，美国对于她被控的罪名并无管辖权，把她引渡到美国形同违反国际法。

孟晚舟的律师也指控加拿大当局在审问她时，侵害她的权利。

下一场引渡听证会预定于2021年3月1日召开，预计5月中旬结束。

© 2020 AFP