孟晚舟案前警官拒出庭作证 加拿大法官质疑

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（法新社温哥华25日电） 中国科技业巨擘华为的财务长孟晚舟引渡庭持续审理，加拿大法官今天质问政府律师，为何一名前高阶警官拒绝出庭作证，暗示这不符合「一般逻辑与经验」。

加拿大政府代表律师今天无法解释，为何已退休的加拿大皇家骑警高级警长张本（BenChang，译音）不接受交叉诘问，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）直接打断律师陈述。

孟晚舟声称，加拿大边境官员不当将她的手机资料与密码交给加拿大皇家骑警后，张本还将她的资料寄给美国联邦调查局（FBI）。

孟晚舟2018年在温哥华机场遭拘留时，在没有律师陪同下遭问话3小时。上述说法是她声称加拿大侵犯她权利的主要论点。

霍姆斯在庭上表示：「他（张本）是一名高阶警官。一般而言，退役警官会为他们在退休前涉入的案件作证，但现在情况却非如此。」

孟晚舟因为华为子公司在伊朗从事活动，涉及违反美国制裁，在美国面临诈欺与共谋指控。孟晚舟与华为一概否认相关指控。

孟晚舟的律师团这周声称，张本是本案「最重要的证人」，他拒绝作证是「史无前例」，尤其考量到加拿大警方在他退休后已销毁所有他的文件。

加拿大政府的代表律师吉布卡斯里（JohnGibb-Carsley）则在庭上说：「张本并没有分享资讯。这是（孟晚舟律师团）试图用推测说法来充当证据的另一个例子。」

张本在提供的宣誓书中否认将孟晚舟的资料提供给FBI。这与另一名加拿大皇家骑警高阶警官的笔记内容不符，但加拿大政府声称后者只是「听说」。（译者：张晓雯/核稿：张正芊）

© 2021 AFP