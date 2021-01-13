孟晚舟求放宽交保条件 加拿大检方提证反驳

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（法新社温哥华12日电） 中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟因遭美国指控诈欺，在加拿大被捕面临引渡赴美，她今天以担忧遭保全人员传染疫情为由，请求加国法院放宽她的保释条件，遭到检方当庭驳斥。

加拿大法官下令，法院审理孟晚舟引渡官司期间，必须由保全公司人员看管她。法新社报导，孟晚舟的丈夫刘晓棕出庭作证指出，妻子害怕被保全人员传染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

他还说，孟晚舟有高血压，加上过去曾因甲状腺癌动过手术，可能有「罹患COVID-19的较高风险」。

刘晓棕指出，自从疫情爆发以来，「我经常看到有3个（保全人员）陪同我的妻子搭车…而且每天有可能是不同的3个人」。

但是检察官质疑这番说词，并当庭披露孟晚舟最近曾多次参加集体出游，包括在去年耶诞节到餐厅与14人聚餐，显然违反公卫部门为遏止疫情蔓延颁布的防疫规定。

去年5月庭审时，她以为自己很快就能获释，还在温哥华法院的台阶上拍摄团体照，当中没有一个人戴口罩。法官今天得知，北京当时还派专机待命，准备把她立即送回中国。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP