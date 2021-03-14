孟晚舟要求法院采纳华为员工证词 加拿大法官驳回

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（法新社温哥华14日电） 华为财务长孟晚舟向加拿大法院要求，在引渡听证庭中接受华为员工的证词作为证供，但遭加拿大法官驳回。

49岁的孟晚舟是华为创办人任正非的千金，她被美国控罪并要求引渡而困在加拿大迄今已两年。

孟晚舟被控欺骗汇丰银行 （HSBC），隐瞒华为与旗下子公司星通科技之间的关系，陷汇丰银行于违反美国对伊朗制裁禁令的危险中，因为银行继续核准华为的美元交易。

孟晚舟的律师团队相信，这些员工的书面证词可以证明汇丰银行知悉华为和星通科技之间的关系。星通科贩售电讯设备给伊朗。

根据律师团队表示，这些证据有利于证明检方说法「明显不可靠」。

卑诗省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）在12日深夜公布决定表示，孟晚舟辩护团队所提有关书面证词的要求「和审判的范畴有关，但和引渡听证庭无关」。

霍姆斯表示，关于引渡听证庭可靠性的问题，并不是由她来裁决。

华为上周证实孟晚舟向香港法院提出申请，以取得银行纪录，她说，这些文件有利于她的引渡官司战。

孟晚舟曾于2月在伦敦提出类似法律行动但失败。

孟晚舟在温哥华的引渡官司进入最后阶段，听证庭将于15日重开，料在5月中旬结束，届时不得再上诉。

© 2021 AFP