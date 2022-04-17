季后赛初体验 灰狼爱德华兹36分轰垮灰熊

（法新社曼菲斯16日电） 生涯首次打季后赛，灰狼的爱德华兹无惧大场面，轰下全场最高36分，率队以130比117击败灰熊，拿下好彩头。

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美国职篮NBA季后赛7战4胜制的首轮比赛今天开打，西区第7种子明尼苏达灰狼今天客场挑战第2种子曼菲斯灰熊。

灰狼球员爱德华兹（Anthony Edwards）生涯首度参与季后赛，今天轰下全场最高36分，汤斯（Karl-Anthony Towns）贡献29分、13篮板的双十成绩，从板凳出发的毕斯利（Malik Beasley）、麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）分别攻下23分、15分，罗素（D'Angelo Russell）、贝佛利（Patrick Beverley）都拿下10分。

灰狼在附加赛击败洛杉矶快艇才挺进季后赛，今天他们面对以逸待劳的灰熊，首节就轰下41分，反观灰熊虽在例行赛拿下队史新高的56胜，季后赛排在第2种子也是队史最佳纪录，此役开打后却陷入挣扎。

这场比赛灰熊只两度位居领先，且都仅领先2分，灰狼泰半时间握有优势，上半场65比62领先，最后以13分差距击败灰熊，在系列赛1比0领先，这是他们继2004年击败沙加缅度国王后，首次在季后赛首战获胜。

灰狼这场比赛的首节得分、总得分，都创下队史在季后赛的纪录，且在三分球攻势、篮板、防守上的表现都优于灰熊，是他们今天赢球的关键。

灰熊头号王牌莫兰特（Ja Morant）此役有32分、8助攻的表现，布鲁克斯（Dillon Brooks）挹注24分，贝恩（Desmond Bane）攻下17分，替补的克拉克（Brandon Clarke）有13分、12篮板的「双十」成绩，杰克森（Jaren Jackson Jr）则获12分。

© 2022 AFP