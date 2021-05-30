季后赛首夺大三元 安特托昆博率公鹿横扫热火

广告 继续浏览后续

（法新社迈阿密29日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天靠「字母哥」安特托昆博缴出生涯首次季后赛大三元，以120比103获胜，在NBA季后赛首轮以4比0横扫迈阿密热火。

NBA东区第3种子公鹿在7战4胜制季后赛首轮势如破竹，打完前3场后，便以3比0领先第6种子热火，率先「听牌」。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在今天的第4战，交出20分、12篮板、15助攻的个人季后赛首张大三元成绩单。他是继1970年的贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1986年的普莱西（Paul Pressey）后，在季后赛拿下大三元的队史第3人。

上季打进总冠军赛才不敌洛杉矶湖人的热火，在季后赛次轮打完5战就击败公鹿。本季两队再度碰头，热火却不见上季的强力表现，在首轮就遭到公鹿横扫。这是热火2007年在首轮败给芝加哥公牛后，首次在季后赛的系列赛中被对手横扫出局。

公鹿此役除字母哥拿下大三元，罗培兹（Brook Lopez）轰下全场最高25分，福布斯（Bryn Forbes）贡献22分，密道顿（Khris Middleton）则有20分、11篮板的双十表现。

阿德巴约（Bam Adebayo）今天攻下热火最高20分，并抓下14个篮板，替补的能恩（Kendrick Nunn）攻下18分，巴特勒（Jimmy Butler）有12分、10篮板、10 助攻的大三元演出。

© 2021 AFP