学子自杀率激增 拉斯维加斯拟近期重新开放学校

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（法新社洛杉矶25日电） 美国内华达州城市拉斯维加斯自去年3月因疫情关闭学校以来，学生心理健康问题堪忧与伴随的自杀事件遽增，当局正打算在近几周重新开放学校。

内华达州克拉克郡（Clark County）拥有全美第5大学区，自从学校关闭以来，已传出19起学生自杀事件。克拉克郡郡治是赌城拉斯维加斯。

学区新闻办公室告诉法新社，这个数据「是学区内前一年发生的9例自杀事件两倍多」。当局并未直接将计划重新开放学校与这个趋势做连结。

专家警告，自杀事件背后有很多复杂因素，无法以单一原因解释。

然而研究已显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对社会较弱势的族群冲击尤其大，其中包括失学的青年学子。而心理疾病案例出现增加的情况，刚好碰上疫情与相关封锁措施。

在美国政坛对于疫情封锁的态度变得更加两极化之际，反对关闭学校者为受害家庭大力发声，加上有些心理健康专家示警闭校对儿童福祉的影响。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）前主任芮斐德（Robert Redfield）去年7月在简报会中提到，孩童失学的代价之一就是「青少年自杀率增加」。

克拉克郡学区总监贾拉（Jesus Jara）连月来不断呼吁重开学校，他告诉「纽约时报」：「当我们开始看到学童自杀人数上升，我们知道，需要检视的已不单单是COVID-19感染人数。」

「我们必须设法接触到孩子，看到他们、观察他们，他们必须开始展开一些活动，并且看到希望。」

拉斯维加斯尚未正式公布重新开放学校的日期，但是学区已通过在防疫规范下的复学相关措施，包括幼童在内等第一批学生，可望在几周内重新坐回学校书桌。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）1100126

※ 珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助可拨生命线专线「1995 」或张老师服务专线「1980」。

© 2021 AFP