学校停课可遏止疫情 瑞士证实减少人员流动逾1/5

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（法新社日内瓦10日电） 一份在今天公布的研究显示，瑞士在去年春天下令学校停课，这是减少人员流动，并遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延最有效的措施之一。

苏黎世联邦理工学院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）的研究人员确认，去年3月学校停课，是人员流动率减幅超过1/5的原因。

主导这项研究的苏黎世联邦理工学院管理、技术与经济学系教授弗里格（Stefan Feuerriegel）指出：「学校停课减少21.6%的人员流动，学校停课减少流动，随之减少了新增确诊病例。」

他带领的研究团队分析电信数据中去年2月10日与4 月26日瑞士境内约15亿次的移动，以评估多项抗疫措施开始实施对于人员流动率的影响。

瑞士是地方分权国家，在全国性的部分封城措施实施之前，包括3月16日宣布的学校停课，境内26个州的抗疫步调不一。

再度逐步恢复上课之前，瑞士全境的学校停课大约两个月。

这项尚未经由同侪审视的研究发现，在减少流动性的排名，学校停课居第3，排名第1是禁止超过5人以上的集会，估计这项措施减少了24.9%的流动，至于排名第2的则是下令餐厅、酒吧与非必要的商店停业，导致流动减少22.3%。

学校停课是全世界各地为遏止疫情所采取的最具争议管制措施之一。

孩童感染这个严重疾病的可能性远低于成年人，但是仍不清楚他们传播这个病毒的程度。

苏黎世联邦理工学院的研究并未对此说明，不过却指出学校停课可以减少人们的流动与交流，减少病毒的传播。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP