学生提诉拒打疫苗 美法官支持印第安纳大学规定

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（法新社华盛顿19日电） 美国印第安纳大学要求学生与教职员工必须在秋季开学前接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，引发该校学生提起诉讼。如今这项强制施打疫苗令获得联邦法官裁决支持。

印第安纳州南本德法院（South Bend court）法官莱希蒂（Damon Leichty）作出的裁决，仍可一路上诉到最高法院。

在8名学生提出的诉讼中，法官拒绝终止印第安纳大学（Indiana University）为准备恢复上课，而在8月1日到15日实施的新的健康规范。

新规定要求9万名学生与4万名教职员工必须接种疫苗，但允许宗教或医疗因素豁免施打。

莱希蒂在这长达100页的判决书中写道，美国宪法允许学生「基于身体自主权拒绝不想要的医疗」，但同时也「允许印第安纳大学为公共健康合法利益采取合理和正当的疫苗接种要求」。

莱希蒂说，提起诉讼的8人中有6人已因宗教理由而豁免施打疫苗，但他们不想戴口罩或遵守社交距离规范。

美国推行疫苗施打计画已有很大进展，然而近几周开始停滞。已有约68%成年人施打第一剂，但区域间差异颇大。

反疫苗与美国国内政治分歧有相当大的关联性，右翼族群对疫苗的敌意更加明显，尤其是前总统川普的支持者。

几个保守派团体，像是学生组织「转捩点」（Turning Point），发起了一个反对强制接种疫苗的运动，并支持在全美各地提起诉讼。各地大学也有不同立场，目前约有500所大学要求学生或教职员工必须施打疫苗。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP