学者估南非半数人口曾染疫 病故人数恐低估数万

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（法新社约翰尼斯堡18日电） 根据研究及统计学者的说法，估计南非约半数人口感染过新型冠状病毒；这意味着，比起官方记录的病故人数，实际上可能有额外数万人死于这种病毒。

拥有约5800万人口的南非是非洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重国家。根据南非医学研究会（South African Medical Research Council）数据，自2020年5月迄今，记录到的额外自然死亡人数超过14万人。

南非主要的私人医疗保险业者Discovery估计，这些死亡人数中，约90%与新型冠状病毒有关，实际染疫病故人数可能超过12万人。

南非官方统计，境内累计近150万起COVID-19确诊病例，其中近4万8500人病故。但统计学者认为，这些数据被低估了。

统计学者的发现大致与COVID-19抗体调查一致，这类调查可检测人体是否感染过病毒，即使已康复也适用。

上周公布的一项研究，调查了来自4个省分近5000名捐血人，发现32%到63%的抽样个人在疫情爆发后感染过病毒；与此相较，临床上的确诊率只有2%到3%。

© 2021 AFP