「宇宙网」初影像藏惊喜 数十亿矮星系现踪

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（法新社巴黎18日电） 科学家透过模型探索约120亿年前宇宙初期的样貌，首次看到氢气密密麻麻光亮丝线构成的「宇宙网」；不仅于此，他们还发现宇宙网的亮光，来自先前未被观测到的数十亿个矮星系。

科学家很久以前就透过宇宙模型推论有「宇宙网」的存在，但先前从未直接观测到或捕捉到影像。大部分星系，包括我们所在的星系，都是在「宇宙网」上诞生。

这些光亮的细丝只存在于宇宙大爆炸后的10至20亿年间，而现在，透过欧洲南方天文台（European Southern Observatory）「极大望远镜」（Very Large Telescope）8个月观测加上长达1年的数据处理，「宇宙网」终于现踪。

但科学家表示，最大的惊喜不在发现「宇宙网」本身，而是模拟显示，「宇宙网」的亮光来自数十亿个先前看不见、未被发现的矮星系。

研究成果发表在「天文与天体物理学」（Astronomy & Astrophysics）期刊。

法国里昂天体物理研究中心（Centre for Astrophysics Research）科学家贝肯（Roland Bacon）告诉法新社，「经过初期的黑暗之后，宇宙爆发亮光，制造出大量恒星」，「问题是，是什么终结了那段黑暗」，让初期宇宙进入所谓的「再游离时期」（reionisation）。

天文学家先前都只能透过类星体间接观察宇宙网的局部面貌。类星体强大的辐射就像汽车的车头灯，照出光沿线的气云。

但那些区块并非宇宙网络的全貌。

团队将配备3D摄谱仪MUSE的「极大望远镜」瞄准天空一个区块长达140个多小时，其瞄准的区块有一部分是外太空照片「哈伯深领域」（Hubble Ultra Deep Field, HUDF）涵盖的范围，但MUSE加上「极大望远镜」组合出世上最强大的观测系统之一，其取得的新影像探究到初期宇宙的新深度，新发现的星系，有40%超过哈伯范围。

由于这些星系的光亮太过微弱，现今器材无法独立侦测，但发现它们存在，就可能增强并挑战现有的星系形成模型。

法国原子能委员会（Atomic Energy Commission）研究人员达迪（Emanuele Daddi）评论表示：「这项发现非常重大，我们从没看过这种规模的排气，这对我们了解星系的形成非常重要。」

原子能委员会没有参与此次研究。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP