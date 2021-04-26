安东尼霍普金斯60年演艺生涯 演过上百种角色

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（法新社伦敦26日电） 无论是「沉默的羔羊」的施虐狂还是「父亲」的失智老人，安东尼霍普金斯（Anthony Hopkins）把他60年耀眼的电影、电视和舞台剧生涯，投入在探索最完整的人生体验深度。

威尔斯出生、现年83岁的他，从「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）食人魔汉尼拔莱克特，改头换面成为「父亲」（The Father）片中面临人生终点的老人，期间数十载的舞台、银幕经历，早已让他在演艺名人堂占有一席之地。

今天，他的得奖纪录又多添一笔：人生第二度赢得奥斯卡最佳男主角奖。而今天这座奖，让他一举成为奥斯卡竞争奖项中，史上得奖年纪最大的影星，改写已故男星克里斯多夫普拉玛（Christopher Plummer）2012年以82岁之龄赢得最佳男配角奖时写下的纪录。

安东尼霍普金斯1937年12月31日出生在威尔斯南部小镇塔巴特港（Port Talbot），父亲是一位面包师傅，是家中独子。学生时期并没有展露日后的演出才华，他形容自己「学得慢」，只有弹钢琴时才找到自信。

他15岁时，一场因缘际会改变了他的一生。当时，同样出身塔巴特港的传奇巨星李察波顿（RichardBurton）回家乡拍片，安东尼霍普金斯不但有机会一睹风采，还鼓起勇气跟对方要了签名。他当下决定，演艺生涯是他远离家乡、结束独居的道路。

但他后来有说过，这段独居自省的日子，以及多年来对抗酒精、差点喝到挂的经验，对他演技大有助益，部分最精彩的演出都源自于此。

他1974年决定到美国试试运气，但一直到1991年的「沉默的羔羊」才成功打进美国市场。他把片中热爱古典乐的冷血食人魔演得优雅却又让人不寒而栗，吓得影评影迷都叫好，进而顺利首度入围奥斯卡奖就成功登上影帝。

安东尼霍普金斯精彩演艺生涯中演过数百个角色，包括希特勒、尼克森、毕卡索到马克白等，戏路宽广。今年是他生涯第6度入围奥斯卡奖，第2度得奖。

「父亲」一片的导演费洛里安齐勒（FlorianZeller）告诉法新社，安东尼霍普金斯「很会演控制大局的人」，「我心想，让这种人揣摩开始失去控制的人应该会很有震撼力。某种程度来说，让他褪去我们所熟知的汉尼拔面孔」。

费洛里安齐勒说：「全程有如魔法…片场每个人都在哭。」

© 2021 AFP