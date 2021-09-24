安卓新功能 可面部表情控制手机造福残友

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（法新社旧金山23日电） 谷歌（Google）今天表示，有语言或肢体障碍者今后可以转动眼球、微笑等面部表情操控安卓系统智慧手机，毋庸动手。

安卓系统两种新工具增添手机学习功能，手机的前置镜头可侦测用户的脸部与眼球动态。

用户可透过微笑、张开口、眼球移动等动作，控制手机回到上一页、下一页、进行快速设定等，甚至透过眼球移动来滑动萤幕与打字。

Google说：「为让人人都能更容易操作安卓（Android）系统，我们研发出新工具让手机更好操控，且能靠面部表情完成与人通联。」

美国疾病管制暨预防中心（CDC）估计，全美有6100万成人属残疾人士，驱使Google、苹果与微软等科技大厂竞相研发能供残疾人士使用的产品与服务。

Google在安卓增添两项新利器，一是名为Camera Switches的辅助功能，可让用户透过面部表情控制手机。程式可透过前置镜头，侦测用户表情进行手机操控，例如透过微笑、张开口、眼球移动等动作浏览手机，甚至透过眼球移动打字。

另一是Project Activate，这是一款新的安卓应用程式，供人以面部表情进行操作，比如让手机播放录制的短语音、发送简讯或拨打电话。

目前在澳洲、巴西、加拿大与美国的Google Play，已能下载免费的Project Activate应用程式。

© 2021 AFP