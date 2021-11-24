安德森取得关键支持 瑞典国会将选出首位女总理

（法新社斯德哥尔摩24日电） 瑞典国会看来今天将选出财政部长安德森（Magdalena Andersson）担任瑞典首位女总理。数个小时前，安德森在最后一刻与左派党达成协议，获得关键支持。

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54岁的安德森本月稍早担任社会民主党（Social Democrats）党魁，她昨晚与左派党（Left Party）达成协议，以调高养老金换取支持今天的国会投票。

社会民主党与左派党敲定协议的消息宣布后，安德森告诉瑞典电视台（SVT）：「我们已经达成协议，将增强穷苦退休者的财务状况。」

左派党党魁达格斯达（Nooshi Dadgostar）告诉瑞典全国广播电台（Swedish Radio）：「我们不会阻挡安德森。」

根据瑞典体制，总理候选人不需要国会多数支持，只要不要遭多数反对即可担任总理。

安德森已获社会民主党联合政府伙伴绿党（Green Party）还有中间党（Centre Party）的支持。

然而，政治观察家指出，中间党还是有些微可能性将阻挡安德森担任总理。中间党先前警告，如果安德森对左派党让步太多，将撤回对她的支持。

瑞典国会将于格林威治时间8时（台北时间下午4时）举行投票。如果当选，安德森于26日理觐见瑞典国王卡尔十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）后将就职总理。

安德森将取代勒夫文（Stefan Lofven）担任总理。勒夫文担任总理7年后，于11月10日下台，外界普遍认为，他选在这个时机点辞职，是为了让继任者有时间准备2022年9月大选。

© 2021 AFP