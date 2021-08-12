安德鲁王子涉嫌性侵 英国警方将审查指控

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦12日电） 伦敦都会区警察局长狄克（Cressida Dick）今天表示，由于英国安德鲁王子（Prince Andrew）涉嫌性侵并在美国面临民事诉讼，英国警探将重新审查对他的指控。

狄克先前选择不会针对安德鲁王子涉嫌性侵一事展开调查，她表示，警方将重新检视指控。

美国女子朱弗里（Virginia Giuffre）9日向曼哈顿联邦地区法院递出民事诉讼，她指控已故美国金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾经常虐待她，并将她出借给「有权力的男性」发生性行为。

朱弗里控诉约克公爵（Duke of York）安德鲁王子在大约20年前她未满18时，于被定罪的性犯罪者艾普斯坦同伙、英国名媛麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）的伦敦住宅内性侵她。

狄克告诉伦敦广播电台（LBC Radio），「我们当然会再次检讨我们的立场，基于目前发生的事情，我已经请我的团队再看一次内容，没人能凌驾在法律之上」。

安德鲁王子是英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子，他目前尚未公开针对官司作出回应，但曾强烈否认与朱弗里发生性行为，甚至是与她谋面。

狄克解释警方为何决定不调查牵涉艾普斯坦的指控，「我们收到了不止一件与艾普斯坦先生有关的指控，我们已经审查并评估了那些指控，但未展开调查」，她认为那是「对的选择」，而艾普斯坦已于2019年在狱中结束自己的生命。

狄克补充，英国警方「当然对与海外当局的合作持开放态度，如果他们向我们提出任何要求，我们都将倾全力协助」。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP