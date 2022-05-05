安柏赫德：强尼戴普饮酒习惯与暴力倾向有关

（法新社华盛顿4日电） 美国女星安柏赫德今天在前夫、男星强尼戴普提出的诽谤官司中首度出庭作证，她表示，强尼戴普「饮酒习惯与暴力倾向多少有关」。

广告 继续浏览后续

她表示，吸食安非他命的强尼戴普（Johnny Depp），与吞鸦片剂的强尼戴普迥然不同；「聪明药」的强尼戴普跟古柯硷的强尼戴普非常不同；白板的强尼戴普又会是另一个人。

安柏赫德（Amber Heard）说，强尼戴普经常会出走让自己清醒，回来时告诉她，他已经没再喝酒、「干净了」。

安柏赫德法律团队聘请的心理学家休斯（Dawn Hughes）曾说，安柏赫德因遭受强尼戴普「亲密伴侣的暴力」，因而罹患创伤后压力症候群（PTSD）。

休斯的诊断结果与担任强尼戴普证人的医师柯瑞（Shannon Curry）的说法互相矛盾。柯瑞表示，安柏赫德并未患有创伤后压力症候群，而是有着双重人格障碍。

庭审预计明天将继续进行，届时安柏赫德将再坐上证人席。

三度入围奥斯卡奖的强尼戴普2009年在「醉后型男日记」（The Rum Diary）与安柏赫德结识，两人2015年2月步入礼堂，两年后婚姻正式画下句点。

© 2022 AFP