安洁莉娜裘莉现身乌克兰西部 会晤流离失所难民

（法新社基辅30日电） 好莱坞女星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）30日突然现身乌克兰西部城市利维夫（Lviv），会晤流离失所难民。

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46岁的安洁莉娜裘莉是联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）特使，但目前不清楚她是否以该身分造访乌克兰。

利维夫州（Lviv Oblast）州长科济茨基（Maxim Kozytski）在Telegram发文表示，「对我们所有人来说，这次造访太出人意料」，并发布安洁莉娜裘莉与孩童一起玩耍以及与志工一同拍照的照片和影片。

科济茨基指出，安洁莉娜裘莉赴医院探视在克拉莫托斯克（Kramatorsk）火车站遇袭中受伤的孩童，当时俄罗斯发动飞弹攻击，造成试图逃离乌东战火的50多名平民丧生。

安洁莉娜裘莉也与为流离失所难民提供心理谘商的志工交谈。自从俄罗斯于2月24日挥军入侵乌克兰以来，乌克兰境内流离失所民众超过770万人，另有540万人逃往国外。

根据利维夫居民Maya Pidhoretska在脸书（Facebook）张贴的影片，穿着随意低调的安洁莉娜裘莉其后现身利维夫一家咖啡厅，大感意外的Pidhoretska表示，「我正在喝咖啡，我目睹安洁莉娜裘莉现身利维夫」。

© 2022 AFP