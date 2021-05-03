安特托昆博伤愈归队轰49分 公鹿力克篮网

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（法新社密尔瓦基2日电） NBA「字母哥」安特托昆博今天伤愈复出，随即轰下个人本季新高49分，助公鹿117比114险胜篮网。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿前场比赛对上芝加哥公牛，阵中头号王牌安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因为脚踝伤势缺席，他今天伤愈归队，在对上布鲁克林篮网这场比赛，立刻有爆炸性演出。

这是安特托昆博生涯至今单场得分第3高的比赛，他单场得分最多的前两场比赛，分别是2019年3月17日对上费城76人之战轰下52分，及2019年11月25日对犹他爵士一役飙进50分。

篮网的杜兰特（Kevin Durant）今天轰下42分追平他本季单场得分最高的纪录，但在比赛终了前30秒内，接连两次有机会追平比数的三分球他都失手。

安特托昆博此役表现全面，除轰下49分，还有8篮板、4助攻、3阻攻、1抄截的表现；密道顿（Khris Middleton）则有26分、11篮板、6助攻的演出；哈勒戴（Jrue Holiday）、福布斯（Bryn Forbes）分别为公鹿攻下18分、12分。

篮网方面，杜兰特今天有42分、10篮板的「双十」演出；厄文（Kyrie Irving）有20分、7篮板、6助攻进帐；沙米特（Landry Shamet）、葛里芬（Blake Griffin）分别为篮网攻下17分、11分；乔丹（DeAndre Jordan）则有10分、11篮板的「双十」成绩。

东区的排名上，费城76人战绩42胜21败，以胜率6成67排名第1；篮网43胜22败、胜率6成62排在第2；公鹿今天赢球，战绩40胜24败，暂居东区第3，仍有机会在季后赛前攀上东区龙头位置。

© 2021 AFP