安特托昆博力压杜兰特 公鹿破篮网闯东区冠军赛

广告 继续浏览后续

（法新社纽约19日电） 公鹿今天靠安特托昆博轰进40分，力压攻下48分杜兰特所率领的篮网，闯进东区冠军赛。

公鹿今天在下半场逆转，之后虽被逼进延长赛，但靠安特托昆博整场比赛轰进40分的率领下，仍以115比111击败篮网，闯进东区决赛。

美国职篮NBA东区第2、第3种子布鲁克林篮网、密尔瓦基公鹿7战4胜制系列的最后一战，今天在篮网主场进行，赢家将可闯进分区决赛，但地主明星后卫厄文（Kyrie Irving）此役仍因伤高挂免战牌。

此役双方一路杀进延长赛，篮网靠布朗（BruceBrown）跳投取得领先，公鹿靠着安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）进球追平后，密道顿（KhrisMiddleton ）终场前40.7秒的跳投让公鹿超前。

在杜兰特（Kevin Durant）最后一击失手后，篮网赶紧犯规，罗培兹（Brook Lopez）在仅剩0.3秒的情况下，稳稳罚进两球，公鹿最终便以4分差距险胜。

这场比赛开打之际，两队表现不相上下，公鹿的安特托昆博有单节10分的表现，但篮网在杜兰特独得10分带领下，首节28比25取得领先。

次节杜兰特再度攻下10分，篮网上半场在他独得20分，哈登（James Harden）、布朗分别进帐12分、10分的联手带领下，以53比47稍将领先拉开。

下半场开打，公鹿打出7比0开局 ，以54比53将比分超前，之后两队展开拉锯，几度互换领先，公鹿的安特托昆博在第3节结束前9.2秒灌篮并完成「3分打」，在他单节攻下14分带领下，公鹿在3节打完82比81领先篮网。

末节战况再现胶着，篮网开节要到领先，但公鹿靠安特托昆博的跳投，以101比101扳平比数，随后哈勒戴（Jrue Holiday）连拿6分让公鹿要到领先，篮网在杜兰特带领下苦追，他在第4节结束前1.6秒的进球一度被认为是逆转战局的三分球，但经过改判，两队109比109战平，也让比赛进入延长。

安特托昆博和密道顿今天分别拿下40分、12篮板，和23分、11篮板，两人都有双十成绩，罗培兹、哈勒戴分别为公鹿贡献19分、13分，塔克（P.J Tucker）则有11分进帐。

篮网的杜兰特此役轰下全场最高48分，哈登有22分、9篮板、9助攻，近大三元的成绩，葛里芬（BlakeGriffin）有17分、11篮板的双十成绩，布朗、哈里斯（Joe Harris）则是分获14分、10分。

公鹿今天赢球，系列赛4比3惊险胜出，继2019年后再次闯进东区决赛，接下来将与东区头号种子费城76人、第5种子亚特兰大老鹰系列赛的胜方争夺东区冠军及总冠军赛门票。

© 2021 AFP