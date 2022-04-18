安特托昆博双十退公牛 公鹿夺季后赛首战胜利

（法新社密尔瓦基17日电） 「字母哥」安特托昆博今天在季后赛首战缴出27分、16篮板的「双十」成绩，率上季拿下NBA总冠军的公鹿，以93比86击败公牛。

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美国职篮NBA季后赛今天持续进行，东区第3种子密尔瓦基公鹿在主场迎战第6种子芝加哥公牛。

公鹿、公牛最近18次交手，公鹿只在2020-21球季例行赛最后一战，让所有先发的主力球员休息时，输掉唯一的1场比赛，其他17场对战，他们通通拿下胜利。

此役公鹿在首节一度以32比16、领先16分之多，但公牛一路追赶，在第3节剩下3分11秒时，以67比64超前，那是他们这场比赛首度领先，不过公鹿靠第3节末段一波10比2小高潮要回领先。

终场前5分56秒，公牛再以78比77超前，但在哈勒戴（Jrue Holiday）砍进三分球后，公鹿重回领先，随后又以6比0攻势结束比赛，最终以7分击败公牛。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有27分、16篮板的「双十」演出，罗培兹（Brook Lopez）、哈勒戴、 密道顿（Khris Middleton）分别获得18分、15分、11分，替补的波蒂斯（Bobby Portis）也交出10分、12篮板的「双十」成绩单。

公牛的佛契维奇（Nikola Vucevic）斩获24分、17篮板，拉文（Zach LaVine）有18分10篮板进帐，两人都有「双十」成绩，德罗森（DeMar DeRozan）和替补的怀特（Coby White）分别拿下18分、12分。

两队今天在三分线外的表现都不理想，公鹿的命中率仅2成63，公牛更是低到只有1成89；整体投篮命中率上，公牛的3成23同样不如公鹿的4成05。

© 2022 AFP