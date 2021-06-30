安特托昆博受伤提前退场 老鹰主场获胜扳平公鹿

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（法新社亚特兰大29日电） 美国职篮NBA东区决赛第4战，公鹿的安特托昆博在第3节受伤提前退场，老鹰因此110比88大胜，在系列赛2比2扳平战局。

今天这场比赛，威廉斯（Lou Williams）顶替因伤不克出赛的杨恩（Trae Young）先发，首节两次出手都投进，外加两罚俱中，在他独得7分率领下，老鹰取得25比22领先。

次节老鹰替补的欧康伍（Onyeka Okongwu）3次出手、1次罚球全部得手，个人独得7分，威廉斯持续火力输出也获6分，加上严防让公鹿单节只有16分进帐，让公鹿上半场51比38领先公鹿达两位数。

下半场的比赛，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）在第3节接管战局，在他攻下12分的率领之下，老鹰打出单节36比24攻势，将领先扩大成87比62的25分差距。

公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第3节剩下7分14秒时，跳在空中欲阻挡对手的进攻，但疑似在空中与队友的身体发生碰撞，那让他在落地后痛苦地抱着膝盖，他在退场后，就没再来比赛。

公鹿落后分数太多，加上少了安特托昆博，末节在追分时欲振乏力，终场老鹰轻松以22分之差获胜。

威廉斯今天除攻下全场最高21分，还送出8次助攻，鲍格达诺维奇为老鹰贡献了20分，卡佩拉（Clint Capela）和赫尔特（Kevin Huerter）都拿下15分，替补的瑞迪许（Cam Reddish）、贾里纳里（Danilo Gallinari）分别进帐12分、10分。

公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）此役攻下19分，密道顿（Khris Middleton）获得16分，第3节受伤提前退场的安特托昆博，今天打了24分钟，有14分、8篮板、3助攻、1阻攻的成绩。

公鹿、老鹰目前在东区冠军赛打完4战后，以2比2战成平手，但两队主力球员安特托昆博、杨恩挂伤号，成为未来系列赛战情走向的不确定因子。

© 2021 AFP