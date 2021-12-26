安特托昆博复出强攻36分 率公鹿逆转塞尔蒂克

（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天迎战波士顿塞尔蒂克，解除健康与安全协议限制后归来的公鹿球星安特托昆博轰下36分，帮助球队以117比113分逆转因疫情人手捉襟见肘的塞尔蒂克。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的关系缺席5场比赛，他在下半场攻下29分，重振公鹿士气，一举击败强劲的塞尔蒂克。

受到疫情冲击，塞尔蒂克有9名球员无法上场，此外霍福德（Al Horford）也刚解除健康与安全协议限制，但被认为还不适合上场比赛。

塞尔蒂克球员布朗（Jaylen Brown）在第一节拿下14分，帮助球队在第一节以35比22分领先公鹿。

布朗与队友塔特姆（Jayson Tatum）及史玛特（Marcus Smart）联手拿下69分，也让塞尔蒂克最多一度领先公鹿19分，到离比赛结束5分28秒时还领先13分。

不过，公鹿急起直追，在比赛还剩1分29秒时，安特托昆博的带球上篮让公鹿以111比111分追平塞尔蒂克。

替补上场的公鹿球员麦修斯（Wesley Matthews）在离比赛还有30.3秒时投进一记三分球，让公鹿以一分超前，也是公鹿全场首度领先，并保持到比赛结束。

安特托昆博说：「感觉很好，我很高兴能回来，很高兴再次与队友和球迷在一起，也很高兴能参赛。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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