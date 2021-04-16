安特托昆博复出 公鹿7人得分两位数轰下老鹰

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（法新社亚特兰大15日电） 美国职篮NBA的「字母哥」安特托昆博因伤缺席6场比赛后，今天伤愈归队，公鹿在全队7人得分达两位数的情况下，以120比109击败老鹰。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）本季每场比赛平均可拿28.8分，今天他获得15分，虽远不及平时的水准，但密尔瓦基公鹿得分多点开花，仍顺利击败地主亚特兰大老鹰。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天攻下公鹿全队最多的23分，罗培兹（Brook Lopez）有19分、12篮板的「双十」成绩。公鹿最近10场比赛有9场是在客场，而他们在这些作客的比赛中仅输掉3场。

老鹰第4节一度落后19分，但他们打出15比4的攻势，将分差缩小到个位数的8分，公鹿则是在比赛末段打出7比0攻势锁定胜利。

公鹿两大得分点安特托昆博、密道顿（Khris Middleton）今天分别只拿15分、10分，但全队共10人上场，只有1人没有分数进帐，另仅2人得分不到两位数。

因伤缺席两场比赛的老鹰少主杨恩（Trae Young），今天伤愈复出却还在找手感，整场比赛17次出手只命中3球，一共拿下15分，他虽送出9次助攻，但也发生6次失误。

老鹰的鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）这场比赛轰下全场最多的28分，希尔（Solomon Hill）拿下本季新高的18分，卡佩拉（Clint Capela）有16分、16篮板的「双十」成绩。

© 2021 AFP