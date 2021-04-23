安特托昆博夺双十 公鹿胜76人躲过3连败

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（法新社密尔瓦基22日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博今晚豪取27分与16篮板的双十表现外加6助攻，帮助球队躲过3连败，终场公鹿以124比117击败阵容不完整的费城76人。

赛前2连败的公鹿这场比赛多人得分达两位数，包括密道顿（Khris Middleton）、波蒂斯（Bobby Portis）与罗培兹（Brook Lopez）与哈勒戴（Jrue Holiday），而止败的公鹿目前战绩36胜22负，在东区15队中暂居第3。

而3连败的76人则因人手短缺影响战力，像是西蒙斯（Ben Simmons）与柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）分别因生病及脚踝受伤已连续3场比赛作壁上观。

公鹿在主场面对阵容不完整的76人以7分取胜，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）赛后表示：「我们仍有可能在季后赛遭遇76人。…再者，对我个人而言，今天就是一场季后赛，我们不可自鸣得意，我们曾经连续两个球季都是东区第一种子，但最后都铩羽。」

76人对战公鹿虽失利，但中锋恩比德（Joel Embiid）仍有24分的贡献，米尔顿（Shake Milton）进帐20分，之前膝伤缺阵今晚归队的哈里斯（Tobias Harris）斩获18分。战绩39胜20负的76人目前仍暂居东区龙头。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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