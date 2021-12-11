安特托昆博狂砍41分 率公鹿终结火箭7连胜

（法新社洛杉矶10日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博今天演出了一场漂亮个人秀，独得41分、抓下17个篮板，率队以123比114打败火红的休士顿火箭。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）另有5次助攻、3次抄截，还盖了2次火锅，率公鹿胜出，火箭的7连胜也划下句点。 安特托昆博说：「我只是想强势一点。我在上一场比赛中的侵略性不如我所愿。」 公鹿队友也给了安特托昆博强大的支援，尤其是密道顿（Khris Middleton）和波蒂斯（Bobby Portis），两人各自拿下21分和8个篮板。

安特托昆博在距离终场只剩47秒的关头灌篮得分，公鹿取得119比112领先，领先优势扩大到7分，大势底定。 公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）说，他们知道关键时刻交给安特托昆博和密道顿，一切就妥当了。

巴登霍泽表示：「有一支强队和这么好的球员时，把球交到他们手里让他们自由发挥，是很幸运的事。」 休士顿火箭上月24日击败芝加哥公牛队，终结了15连败，之后就接着7连胜。火箭在今天的比赛中一度领先10分，仍不敌公鹿在第4节反扑翻盘。

火箭前锋马修斯（Garrison Matthews）今天攻下全队之冠的23分，其中包括6个三分球；可以说，火箭这场比赛也没让公鹿赢得太轻松。

伍德（Christian Wood）和布鲁克斯（Armoni Brooks）各自砍了21分；伍德另有13个篮板。新秀森贡（Alperen Sengun）拿下15分，创个人职涯新高。

© 2021 AFP