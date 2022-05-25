安特托昆博等新世代获选NBA年度第1队

（法新社洛杉矶24日电） 美国职篮NBA今天公布年度最佳阵容，包括安特托昆博、唐西奇以及两届年度MVP得主约基奇等新生代球星，获选为年度第1队成员。 这次获选年度第1队的是密尔瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、达拉斯独行侠的唐西奇（ Luka Doncic）、丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic），还有凤凰城太阳的布克（Devin Booker）与波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），他们年龄都不超过27岁。

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安特托昆博获得全部100张第1队的选票，在所有球员中高居第1，这位希腊球星已连4年获选进入年度第1队。 唐西奇和约基奇则都获得88张第1队的选票，布克获得82张第1队选票，塔特姆则获49张第1队选票。

另外，年度第2队的成员有费城76人的恩比德（Joel Embiid）、曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）、布鲁克林篮网的杜兰特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）和芝加哥公牛的德罗森（DeMar DeRozan）。

入选年度第3队的则有太阳的保罗（Chris Paul）、亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young）、多伦多暴龙的西雅坎（Pascal Siakam）、洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）、明尼苏达灰狼队的汤斯（Karl-Anthony Towns）。

© 2022 AFP