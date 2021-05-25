安特托昆博缴双十 公鹿季后赛2连胜热火

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（法新社密尔瓦基24日电） 安特托昆博今天缴出31分、13篮板的双十成绩，让NBA公鹿132比98大胜，在季后赛首轮2比0领先热火。

美国职篮NBA东区季后赛，第3种子密尔瓦基公鹿22 日靠密道顿（Khris Middleton）延长加赛终了前0.5秒的致胜跳投，才以109比107惊险击败第6种子迈阿密热火，在7战4胜制系列赛以1比0领先，今天两队再于公鹿主场交手。

公鹿今天开赛随即打出8比0开局，在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的切入上篮后，转眼以12比2 领先达两位数，并在替补的福布斯（Bryn Forbes）6投5中（含三分球5投4中）轰下14分带领下，最多领先28分，首节打完即以46比20大幅领先热火。

次节热火以7比0开局将落后稍微拉近，但公鹿随即还以颜色，双方第2节表现不相上下，但热火上半场仅拿下13分的替补球员戴德蒙（Dewayne Dedmon）得分达两位数，公鹿则在福布斯、安特托昆博分别攻下19分、18分，密道顿也有13分进帐下，上半场打完以78比51领先。

下半场比赛，热火始终无法有更进一步突破，公鹿就靠首节奠下的胜基，在终场以34之差大胜，并在系列赛拿下2连胜。

热火今天三分球命中率仅1成67，远不敌公鹿的6成92，整体投篮命中率2成86也与公鹿的7成27有一大段差距，手感极度不佳是热火今天输球的主因。

安特托昆博今天表现全面，有31分、13篮板、6助攻、3抄截和1阻攻，替补的福布斯也为公鹿攻下22分；密道顿、康纳顿（Pat Connaughton）分别获得17分、15分，哈勒戴（Jrue Holiday）、波蒂斯（Bobby Portis）各有11分入袋。

热火替补的戴德蒙、德拉吉奇（Goran Dragic）分别攻下19分、18分，先发的阿德巴约（Bam Adebayo）获得16分，巴特勒（Jimmy Butler）、罗宾逊（Duncan Robinson）分别进帐10分。

© 2021 AFP